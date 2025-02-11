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Над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей

Гладков: над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила воздушные цели
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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей», — написал он.

По его словам, в селе Репное в одном частном домовладении была повреждена кровля. Информации о пострадавших и других повреждениях не появлялось. На местах работают экстренные службы.

Во вторник, 11 февраля, Гладков сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 70 снарядов по территории Белгородской области. Губернатор добавил, что ВСУ также применили 52 беспилотника. Из них 24 дрона были сбиты. Всего за сутки под удар украинских войск попали 33 населенных пункта в семи муниципалитетах региона.

Ранее в России разработали систему для защиты предприятий от беспилотников с ИИ.

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