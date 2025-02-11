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В России разработали систему для защиты предприятий от беспилотников с ИИ

Система для защиты предприятий от дронов с ИИ «Купол» разработана в РФ
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Inna Varenytsia/Reuters

В России разработали систему обнаружения и подавления беспилотников с искусственным интеллектом «Купол», направленную на защиту предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

«Он (комплекс. — «Газета.Ru») состоит из сертифицированного и декларированного оборудования — станции радиоэлектронной разведки «Эхо» и станции радиоэлектронного подавления «Трель». Оборудование стоит на некоторых предприятиях уже более года», — сказала руководитель новосибирского предприятия-производителя Влада Козина.

Глава производства добавила, что программное обеспечение, применяемое в системе, разработано в России. По словам Козиной, софт отличается от аналогов. С его помощью можно обнаружить даже видоизмененные сигналы дронов, отметила руководитель компании.

В конце января генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что в России на нескольких гражданских объектах начали создавать посты FPV-охраны для контроля периметра и воздушного пространства. Они разработаны с учетом опыта специальной военной операции и способны дать отпор «воздушным хулиганам», отметил глава ЦКБР.

Ранее в России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от дронов.

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