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ВСУ выпустили 70 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ обстреляли 70 боеприпасами территорию Белгородской области за сутки
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 70 снарядов по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, 40 снарядов было выпущено в ходе обстрелов поселка Горьковский, а также сел Замостье, Козинка, Пороз и Сподарюшино. Еще 18 снарядов применили при ударе по населенным пунктам Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Теребрено, по шесть — в ходе обстрела Первомайского, Белянки, Вознесеновки, Зиборовки, хутора Мухин, Красной Нивы, Красного Хутора, Нечаевки, Репного, Толоконного и Черемошного.

Губернатор добавил, что ВСУ также применили 52 беспилотника. Из них 24 дрона были сбиты. Всего за сутки под удар украинских войск попали 33 населенных пункта в семи муниципалитетах региона. В пяти частных домовладениях, социальном объекте, складе, пяти транспортных средствах и на территории фермерского хозяйства были зафиксированы повреждения, добавил Гладков.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в ночь на 11 февраля перехватили и уничтожили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По информации ведомства, наибольшее число дронов — 18 — были сбиты над территорией Саратовской области.

Также в министерстве отметили, что 13 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, еще шесть — над Брянской, два беспилотника над Волгоградской областью и один — над Белгородской.

Ранее в России разработали систему для защиты предприятий от беспилотников с ИИ.

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