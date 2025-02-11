ВСУ выпустили 70 снарядов по Белгородской области за сутки

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 70 снарядов по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, 40 снарядов было выпущено в ходе обстрелов поселка Горьковский, а также сел Замостье, Козинка, Пороз и Сподарюшино. Еще 18 снарядов применили при ударе по населенным пунктам Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Теребрено, по шесть — в ходе обстрела Первомайского, Белянки, Вознесеновки, Зиборовки, хутора Мухин, Красной Нивы, Красного Хутора, Нечаевки, Репного, Толоконного и Черемошного.

Губернатор добавил, что ВСУ также применили 52 беспилотника. Из них 24 дрона были сбиты. Всего за сутки под удар украинских войск попали 33 населенных пункта в семи муниципалитетах региона. В пяти частных домовладениях, социальном объекте, складе, пяти транспортных средствах и на территории фермерского хозяйства были зафиксированы повреждения, добавил Гладков.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в ночь на 11 февраля перехватили и уничтожили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По информации ведомства, наибольшее число дронов — 18 — были сбиты над территорией Саратовской области.

Также в министерстве отметили, что 13 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, еще шесть — над Брянской, два беспилотника над Волгоградской областью и один — над Белгородской.

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