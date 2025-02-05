Россиян предупредили о резком подорожании пластиковых окон

Oknamedia: пластиковые окна в России подорожают до 5-7% из-за пожара на заводе

В России подорожают пластиковые окна на 5–7% из-за пожара на производстве ПВХ после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Oknamedia.

По данным издания, резкий скачок цен вызван пожаром на промышленном предприятии «СИБУР-Кстово», которое поставляло этилен (основное сырье для ПВХ. — прим. ред.) для завода РусВинил. Отмечается, что данное производство является одним из крупнейших производителей ПВХ-С для оконной отрасли.

По данным представителей Русвинил, завод уже объявил о повышении цен на сырье и о квотировании поставок сырья компаниям.

«Рост цен составляет от 15–17%. При пересчете в стоимость ПВХ-окон повышение цены составит приблизительно 5–7%», — говорится в статье.

В публикации говорится, что весь сегмент рынка может испытывать дефицит сырья до тех пор, пока к ликвидации последствий не подключится китайский импорт или вновь не запустится завод Русвинила.

Обломки упали на предприятие «Сибур-Кстово» после атаки беспилотника по Нижегородской области 29 января. Возгорание удалось ликвидировать спустя два дня.

Ранее появилось видео пожара в промзоне под Нижним Новгородом после атаки дронов.