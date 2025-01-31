«СИБУР-Кстово» перевел производственные процессы в резервный режим

Промышленное предприятие «СИБУР-Кстово» временно приостановило отгрузку продукции после падения обломков украинского беспилотника и пожара. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении компании отмечается, что на территории предприятия ведутся работы по устранению последствий падения обломков дрона. Основные установки завода находятся в резервном режиме.

В публикации подчеркивается, что после того, как сотрудники МЧС и других служб закончат работу, на предприятии оценят состояние оборудования, и проведут ремонт в случае необходимости.

До этого сообщалось, что пожар, который возник после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на предприятие «СИБУР-Кстово» под Нижним Новгородом, потушили спустя два дня.

29 января обломки после атаки беспилотника по Нижегородской области упали на предприятие «Сибур-Кстово». Сообщалось, что персонал предприятия не пострадал, на месте вели работу пожарные.

Позднее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что в результате отражения атаки дронов на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника.

Ранее появилось видео пожара в промзоне под Нижним Новгородом после атаки дронов.