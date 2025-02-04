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Россия признала дипломы 14 зарубежных университетов

Правительство России признало дипломы еще 14 иностранных вузов
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Владимир Песня/РИА Новости

Российское правительство расширило перечень зарубежных университетов, дипломы которых признают в РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, теперь в списке вузов и научных организаций, чьи документы не нужно верифицировать при устройстве на работу и учебе в России, 384 иностранных университета и научные организации из 36 стран мира. 27 января перечень расширился на 14 позиций. Теперь он включает австралийский Университет Южного Квинсленда, Каирский университет в Египте, итальянский Католический университет Святого Сердца, Университет Люксембурга, Коимбрский университет в Португалии, Медицинский университет австрийского Граца, британский Университет Хериот-Уатта, немецкие Университет Байрейта и Университет Констанца, Научный университет Малайзии, Университет Шарджи в ОАЭ, Мэрилендский университет в американском Балтиморе, чешский Масариков университет и Тегеранский университет в Иране.

В Минобрнауки сообщили «Коммерсанту», что этот шаг должен привлечь в Россию иностранных студентов и высококвалифицированных специалистов. В ведомстве отметили, что при пополнении списка ориентировались на те учебные заведения, которые попали в 500 лучших по версии не менее чем трех международных рейтингов («Три миссии университета», Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, U.S. News Best Global Universities) в прошлом году.

В середине января стало известно, как у студентов-иностранцев планируют проверять знание русского. В российском Минобрнауки рассматривают тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ) в качестве базы для этого. Сейчас ТРКИ необязателен. Иностранцы могут сдавать его, например, по требованию работодателя.

Ранее трем вузам направили предостережения по поводу экзаменов для мигрантов.

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