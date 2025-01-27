Трем вузам направили предостережения по поводу экзаменов для мигрантов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) направила трем вузам предостережения по поводу экзаменов для мигрантов. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата объявлены три предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена», — говорится в сообщении.

Речь идет о трех образовательных организациях: «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» и «Псковский государственный университет».

Всего в ведомстве вынесли предостережения 14 учреждениям. Большая часть из них получили сообщения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В январе 2025 года Рособрнадзор отозвал лицензию одного из университетов и вынес предостережения еще пяти.

Ранее Рособрнадзор опубликовал список вузов, в которые не стоит поступать.