Стало известно, как у студентов-иностранцев планируют проверять знание русского

В российском Минобрнауки рассматривают тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ) в качестве базы при проверке знаний зарубежных студентов, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания такой вопрос «прорабатывается». При этом сейчас ТРКИ необязателен. Иностранцы могут сдавать его, например, по требованию работодателя.

«ТРКИ был разработан в 1992 году группой российских вузов. Он опирается на требования общеевропейской системы оценки уровня знания языка CEFR. В нем шесть уровней — от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2)», — уточняется в материале.

Согласно статье, пока каждый вуз самостоятельно решает, как тестировать знание русского языка у иностранных студентов. Однако установленные в конце прошлого года правила позволяют учитывать при этом ТРКИ.

30 декабря 2024 года российский президент Владимир Путин поручил правительству представить идеи по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в вузы страны.

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