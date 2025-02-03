Раненных на месте взрыва в Москве эвакуирует вертолет

На место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве прилетел вертолет МАЦ

К дому в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, где утром 3 февраля произошел взрыв, прилетел вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве уточнили, что обычно такой вертолет используется для эвакуации пострадавших.

Известно, что в результате взрыва неустановленного устройства в холле высотки в ЖК погиб один человек. Столичный главк Следственного комитета России по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Как сообщает SHOT, раненых в результате взрыва транспортируют в больницы на вертолете МЧС. Также за жильцами дома приехали автобусы, на которых людей доставят в места временного размещения.

По данным «Осторожно, Москва», в настоящее время территорию ЖК «Алые паруса» обследуют саперы.

Как сообщили работники офисов, после взрыва в ЖК отключили лифтовое оборудование. Сейчас территория полностью оцеплена.

Ранее правоохранители сообщили, что взрыв в ЖК мог быть покушением.