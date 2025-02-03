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Целью покушения при взрыве в ЖК «Алые паруса» мог быть глава Федерации бокса ДНР Саркисян

Mash: взрыв в ЖК мог быть покушением на главу Федерации бокса ДНР Саркисяна
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ИА Реалист

Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, предварительно, мог быть покушением на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным канала, мужчина серьезно ранен, его увезли в реанимацию. «112» добавил, что помимо Саркисяна, пострадали его охранники и консьерж. Вероятно, погибший — один из охранников создателя батальона «Арбат», но его тело еще не опознано из-за серьезных повреждений лица.

Telegram-канал Baza добавил, что один из пострадавших — 49-летний Олег К. — находился в базе «Миротворца». В июле 2024 года на проукраинских каналах публиковались угрозы его жизни. Сейчас его доставили в НИИ имени Склифосовского.

У одной из пострадавших — 44-летней Дарьи Карселадзе — зафиксировали ранение шеи и ног. Она находится в сознании, но говорить не может. Другие пострадавшие — охранники и консьержка.

Оперативные службы сообщили, что специалисты изучают камеры видеонаблюдения после взрыва.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разворотило потолок в холле на первом этаже.

Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу после опытов с химией на детской площадке.

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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