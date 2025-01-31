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Юрист рассказала, какие пенсионеры получат дополнительные выплаты

Юрист Ноженко: индексация распространяется на всех получателей пенсий
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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России с начала 2025 года стоимость пенсионного коэффициента составляет 145 рублей 69 копеек, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости достигла 8907 рублей 70 копеек. Об этом в беседе с Life.ru напомнила юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

Она напомнила, что в январе была проведена индексация пенсий на 7,3%. Однако после публикации Росстатом данных о фактической инфляции за 2024 год, которая составила 9,5%, правительство по поручению президента решило дополнительно повысить пенсии. Перерасчет произведут с 1 января 2025 года, а в феврале пенсионеры получат доплату за недополученные деньги.

Юрист отметила, что индексация распространяется на всех получателей страховых и социальных пенсий, в том числе работающих и военных пенсионеров. Для работающих предусмотрено допповышение выплат с 1 августа за счет страховых взносов работодателя за 2024 год, максимальный размер которого составит 437,07 рубля.

С начала года также вырос период выплаты накопительной пенсии до 270 месяцев, а прожиточный минимум пенсионера по России установили на уровне 15 250 рублей, обратила внимание Ноженко. По ее словам, право на накопительную пенсию имеют мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет при соблюдении определенных условий.

Также российские пенсионеры смогут получить единовременную выплату накопительной части пенсии, если ее размер составляет менее 10% от прожиточного минимума. В 2025 году самая большая сумма подобной выплаты может достигать 411 750 рублей.

Ранее экономист сообщил, что пенсии в России в среднем вырастут на 2 тыс. рублей после доиндексации.

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