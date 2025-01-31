Пенсии в России в среднем вырастут на 2 тыс. рублей после доиндексации

РИА Новости: размер пенсии в РФ после доиндексации вырастет в среднем на ₽2 тыс.

Размер средней пенсии в России увеличится на 2,1 тысячи рублей после индексации выплат на уровень фактической инфляции по итогам 2024 года. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Он отметил, что индексация страховых пенсий с начала этого года составит 9,5% вместо предполагаемых ранее 7,3%. Таким образом, ее средний размер составит 24 550 рублей, вместо 24 059 рублей.

«В конце 2024 года средняя страховая пенсия составляла 22,4 тысячи рублей, так что рост составит порядка 2100 рублей», — сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать страховые пенсии и пособия на 9,5% уже к февралю. Также он сообщил о дополнительной индексации военных пенсий с учетом роста цен.

Недавно зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал, что в 2025 году военным пенсионерам дважды проиндексируют пенсионные выплаты с учетом инфляции в прошлом году.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить накопительную пенсию.