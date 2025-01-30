В Британии запретили осваивать крупнейшее месторождение нефти и газа

Суд в Британии отменил право на освоение крупнейшего месторождения нефти и газа

Шотландский сессионный суд признал недействительными лицензии на разработку двух крупных месторождений углеводородов в Северном море – Rosebank и Jackdaw. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Эндрю Стюарт удовлетворил иски экологов, объявив неправомерными решения министерства энергетики и Управления по вопросам нефти и газа (OGA, замененного Управлением Северного моря – NSTA) о предоставлении лицензий.

Теперь NSTA и министерству энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности предстоит пересмотреть вопрос о выдаче лицензий с учетом косвенных выбросов.

Временный мораторий на разработку месторождений Rosebank (совместный проект Equinor и Ithaca, потенциально 300 млн баррелей нефти, запуск планировался на 2026–2027 гг.) и Jackdaw (Shell, запуск – 2026 г.) введен до завершения переоценки.

Несмотря на введенный новым лейбористским правительством запрет на выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море, решение суда затрагивает только уже выданные ранее разрешения.

В октябре сообщалось, что территории в Красноярском крае и Якутии могут быть перспективны для открытия новых месторождений углеводородов.

Ранее Миллер заявил, что запасов газа на некоторых месторождениях РФ хватит на 110 лет.