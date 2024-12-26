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Миллер заявил, что запасов газа на некоторых месторождениях РФ хватит на 110 лет

Миллер: запасов газа на некоторых месторождениях «Газпрома» хватит до 2134 года
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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил во время предновогоднего селекторного совещания, что запасов газа на некоторых российских месторождениях хватит на 110 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, «Газпром» является мировым лидером по запасам газа. Его российским потребителям «хватит на долгие-долгие годы», отметил он.

«На некоторых месторождениях у нас с вами по проекту разработки будет добываться газ до 2134 года. И это только-только начало», — продолжил Миллер.

Он также сказал, что «Газпром» в течение 20 лет обеспечивает коэффициент прироста запасов к объему добычи выше единицы.

26 декабря первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что сокращение стоимости газа на территории России может быть связано с ростом внутреннего потребления, а не с ухудшающейся для российской энергетики ситуацией.

Накануне агентство Reuters написало, что внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России обвалились в декабре вдвое относительно ноября из-за чрезмерно выросшего предложения на российском рынке топлива. Объем предложения, как писало агентство, вырос за счет прежде поступавшего на экспорт объемов СУГ.

Ранее Путин раскрыл причины увеличения поставок российского газа на Восток.

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