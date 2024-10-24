Названы регионы РФ, где могут найти новые месторождения нефти и газа

Территории в Красноярском крае и Якутии могут быть перспективны для открытия новых месторождений углеводородов. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией геологии нефти и газа Сибирской платформы ИНГГ СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Игорь Губин.

«Перспективная территория расположена севернее реки Нижней Тунгуски, а также пересекает реки Вилюй и Лену», — отметил ученый.

Он напомнил, что ближайшие населенные пункты по направлению на восток: Игарка, Чиринда, Удачный, Вилюйск, Якутск, Хандыга. Завлабораторией добавил, что перспективные зоны находятся южнее ранее обнаруженных Томторского месторождения и Попигайского месторождения.

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