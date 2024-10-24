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Названы регионы РФ, где могут найти новые месторождения нефти и газа

Новые месторождения нефти и газа могут найти в Красноярском крае и Якутии

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Martin Meissner/AP

Территории в Красноярском крае и Якутии могут быть перспективны для открытия новых месторождений углеводородов. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией геологии нефти и газа Сибирской платформы ИНГГ СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Игорь Губин.

«Перспективная территория расположена севернее реки Нижней Тунгуски, а также пересекает реки Вилюй и Лену», — отметил ученый.

Он напомнил, что ближайшие населенные пункты по направлению на восток: Игарка, Чиринда, Удачный, Вилюйск, Якутск, Хандыга. Завлабораторией добавил, что перспективные зоны находятся южнее ранее обнаруженных Томторского месторождения и Попигайского месторождения.

В начале октября стало известно, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали подход для предотвращения накопления тепла внутри шахт. Метод призван защитить здоровье горнорабочих от теплового стресса и повысить безопасность добычи, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Ранее министерство энергетики Казахстана решило ограничить экспорт топлива.

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