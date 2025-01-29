В России преподавателя колледжа уволили за отказ проходить через металлодетектор

Преподавателя в Челябинске уволили за отказ проходить через металлодетектор

Преподавательница иностранных языков Ксения была уволена из челябинского государственного колледжа «Рост» за отказ проходить через рамки металлодетектора. Об этом изданию «74.ру» рассказала сама преподавательница.

По словам женщины, в этом колледже она проработала восемь лет. Она считает, что прохождение через рамку «приравнивает ее к террористу, умаляет честь и достоинство».

«Нет никаких исследований, которые подтверждают безопасность рамок», — отметила Ксения.

Женщина попросила для себя альтернативный вход, однако охранник отказал ей. В первый день преподаватель пролезла между входной группой и дверью. На выходе ей снова предложили пройти через рамку.

«Это никак не вяжется с требованиями безопасности», — добавила женщина.

Ксения на протяжении десяти дней отказывалась проходить через рамку, затем ее ознакомили с приказом на увольнение.

В самом колледже отметили, что права Ксении не были нарушены. Рамки в учебном заведении установлены по требованиям безопасности. В рамках трудового закона преподаватель должен соблюдать требования внутреннего распорядка колледжа. Альтернативный проход женщине смогли бы обеспечить в случае, если бы она имела заключение врача, что ей нельзя проходить через металлодетектор.

«Если что-то случится, у нас спросят: почему 99,9% людей ходили через рамку, а один человек — нет. Мы действуем в интересах детей», — сказал юрисконсульт ЧГК «Рост» Анатолий Устинов.

До этого в Липецке из-за неэтичного поведения уволили избитого преподавателя колледжа.

Ранее преподавателя астрофизики в США уволили из университета после жалобы на «маленькую зарплату».