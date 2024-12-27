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Избитого преподавателя колледжа из Липецка уволили из-за неэтичного поведения

В Липецке из-за неэтичного поведения уволили избитого преподавателя колледжа
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Липецке избитого преподавателя колледжа уволили, признав его поведение неэтичным. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Спецкомиссия управления образования и науки региона завершила проверку в отношении педагога и приняла решение объявить выговор за нарушение требований безопасности руководству образовательного учреждения. При этом преподавателя ОБЖ уволили в связи с тем, что были выявлены факты неэтичного поведения с его стороны.

До этого, 23 декабря, двое мужчин избили преподавателя ОБЖ колледжа индустрии. Поводом для конфликта стало то, что несовершеннолетняя падчерица одного из мужчин пожаловалась на непристойные разговоры со стороны педагога. В соцсетях знакомые с ситуацией горожане отметили, что сигналы по поводу неэтичного поведения педагога поступали в администрацию образовательного учреждения давно.

Ранее московский учитель украл у родителей школьника 67 тысяч рублей.

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