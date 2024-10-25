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В США преподавателя астрофизики уволили из вуза после жалобы на маленькую зарплату

В США преподаватель потерял работу в вузе, назвав зарплату в $70 тысяч маленькой

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TikTok

Руководство Калифорнийского университета (UCLA) отстранило от работы преподавателя астрофизики, который пожаловался в соцсетях на свою зарплату. Об этом пишет New York Post.

Доктор наук Дэниел Маккеон преподавал в UCLA астрофизику и снимал видео для TikTok. В одном из роликов он заявил, что его годового дохода в $70 тыс. (примерно 5,6 млн рублей) не хватает для жизни в Лос-Анджелесе. После этого учебные курсы, которые он вел, отменили, сам Маккеон уверен, что в отместку из-за освещения проблемы в сети. Также ученый считает, что низкие зарплаты могут оттолкнуть будущих студентов от карьеры в физике. Теперь он записывает лекции и выкладывает их на YouTube.

Известно, что преподаватель начал работать в университете в сентябре 2023 года и вскоре столкнулся с финансовыми трудностями, из-за которых был вынужден отказаться от аренды собственного жилья. Он утверждает, что перевез свои вещи в общественное хранилище и переехал к другу. По словам Маккеона, чтобы снимать жилье в Лос-Анджелесе ему необходима зарплата в размере $200 тыс. в год, однако он не смог договориться о ее повышении.

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