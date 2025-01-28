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В России признали нежелательными 205 иностранных организаций

Генпрокуратура: в России признали нежелательной деятельность 205 НПО
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Алексей Майшев/РИА Новости

В России была признана нежелательной деятельность 205 иностранных и международных организаций. Об этом заявил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ Алексей Жафяров, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день принято решение в отношении уже 205 иностранных и международных организаций о признании их деятельности нежелательной на территории Российской Федерации», — сказал он в ходе заседания комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

По словам Жафярова, в 2024 году было принято 71 решение о нежелательности различных организаций. В текущем году соответствующий список пополнили пять НПО.

17 января Минюст РФ обновил реестр нежелательных организаций. В список вошли Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при конгрессе США, фонд «Помоги героям Украины» (Help Heroes Of Ukraine) и «Международный альянс за свободу вероисповедания» (Religious Freedom or Belief Alliance).

Ранее движение бодипозитива призвали признать нежелательным в России.

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