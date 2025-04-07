Трамп пригрозил Китаю дополнительными 50%-ными пошлинами

США введут дополнительные 50%-ные пошлины на китайские товары, если Пекин не отменит свои 34%-ные пошлины на американский импорт, введенные в ответ на недавние тарифы Вашингтона. Об этом заявил Дональд Трамп в своей соцсети Truth.

Американский лидер дал Китаю срок до 8 апреля. Если Пекин не отменит пошлины, то с 9 апреля США введут дополнительные тарифы на товары из Китая в размере 50%, подчеркнул Трамп.

«Кроме того, все переговоры с Китаем по поводу встреч с нами будут прекращены!» — написал глава Белого дома.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. В МИД Китая заявили, что введенные Трампом пошлины являются типичной «односторонней и протекционистской травлей».

По мнению аналитиков газеты Wall Street Journa, тарифы Трампа укрепили позиции Китая в мировой торговле. Они считают, что американские пошлины в отношении азиатских и европейских стран разрушают экономические альянсы, способные противостоять Пекину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Bloomberg назвал оружие Китая в торговой войне с Трампом.