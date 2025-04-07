Совбез ООН проведет заседание по Украине 8 апреля

Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) проведет 8 апреля заседание по теме Украины по запросу стран Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ при всемирной организации.

«Заседание СБ ООН по украинскому досье состоится в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по московскому времени)», — заявили в российском дипломатическом представительстве.

В постпредстве отметили, что совещание было запрошено западными странами в связи с ударом российских войск по месту проведения совещания командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных инструкторов в Кривом Роге.

26 марта помощник генерального секретаря международной организации по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя призвала все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право, защищая гражданских.

Ранее ООН отреагировала на договоренности между Россией и США.