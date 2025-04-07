Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совбез ООН проведет заседание по Украине 8 апреля

Постпредство РФ: Совбез ООН проведет заседание по Украине 8 апреля
close
Eduardo Munoz/Reuters

Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) проведет 8 апреля заседание по теме Украины по запросу стран Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ при всемирной организации.

«Заседание СБ ООН по украинскому досье состоится в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по московскому времени)», — заявили в российском дипломатическом представительстве.

В постпредстве отметили, что совещание было запрошено западными странами в связи с ударом российских войск по месту проведения совещания командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных инструкторов в Кривом Роге.

26 марта помощник генерального секретаря международной организации по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя призвала все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право, защищая гражданских.

Ранее ООН отреагировала на договоренности между Россией и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами