В Госдуме заявили, что России не грозит дефицит лимонов

Россияне не столкнутся с дефицитом лимонов из-за приостановки экспорта из Турции – РФ закупает лимоны в нескольких странах, в том числе в ЮАР, Аргентине и Китае. Об этом «Газете.Ru» заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

«В ближайшее время приостановка экспорта вряд ли серьезно повлияет на российский рынок, ведь Россия также закупает лимоны у ЮАР, Аргентины и Китая. С января по октябрь 2024 года было ввезено на 12,54 т меньше, чем в прошлом году — поставки сократились с 99,86 т до 87,32 т, то есть примерно на 13%», — сказала Оглоблина.

До этого Россельхознадзор сообщил, что общий объем поставок турецких лимонов в Россию по итогам 2024 года снизился на 9,9% относительно показателя 2023 года. С начала этого года в РФ отправили суммарно 39,5 тыс. т турецких лимонов, уточнили в ведомстве.

С 8 апреля Турция приостанавливает экспорт лимонов из-за холодной погоды и для реализации внутреннего спроса. По данным минторга страны, ограничения будут касаться провинций Мерсин, Адана и Хатай на юге страны. Как пояснили в пресс-службе ведомства, при необходимости решение можно будет пересмотреть.

Турция и ранее ограничивала экспорт лимонов — в 2020 году аналогичное решение было принято 7 апреля и действовало до конца августа на фоне роста спроса из-за распространения коронавируса. Поставки лимонов за рубеж осуществлялись только с одобрения Минсельхоза страны.

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