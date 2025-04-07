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Суд приговорил российского режиссера к четырем годам колонии

Суд приговорил продюсера и режиссера Алексея Петрухина к четырем годам колонии
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Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам продюсера и режиссера Алексея Петрухина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве. Петрухину назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф.

О задержании Петрухина сообщалось 5 сентября.

Петрухин — глава компании «Русская фильм группа» (РФГ), получившей от государства почти 300 миллионов рублей на съемку фильма «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварцнегером, Джеки Чаном и Рутгером Хауэром в главных ролях.

В 2020 году «Фонд кино» потребовал с РФГ и лично Петрухина вернуть 180 миллионов рублей с процентами после провала боевика. 13 октября 2020 года иск к авторам одного из самых провальных фильмов России был увеличен до 313 миллионов рублей.

Петрухин также спродюсировал фильм «Вий» — самый кассовый отечественный фильм 2014 года.

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