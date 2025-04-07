ФНС заблокировала счета блогера КраСавы из-за долга в почти 12 млн рублей

Блогер и бывший футболист КраСава (настоящее имя — Евгений Савин) задолжал налоговой 11,7 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, ФНС заблокировала счета Савина. Отмечается, что блогеру грозит уголовное дело за систематическую неуплату налогов.

Савин уехал из России в мае 2022 года. Как уточняет Mash, на территории РФ функционировала ИП блогера даже после того, как его объявили в розыск.

В декабре 2024 года КраСава рассказал, что ему удалось перевести деньги из Турции на Кипр с помощью жены.

После отъезда из России Савин переехал на Кипр, где начал работать над покупкой футбольного клуба. Его жена Дарья в это время находилась в Турции. В какой-то момент у блогера начались проблемы с деньгами, так как ему нужно было платить зарплату сотрудникам и футболистам. Он решил вывести большую сумму денег со своего криптокошелька. В Турции за это берут меньший процент, поэтому он попросил жену привезти наличные деньги.

Также Савин пожаловался на трудности продажи недвижимости в России. Блогер вспомнил, как одному из покупателей его квартиры банк отказался выдавать ипотеку из-за того, что он высказался против СВО.

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