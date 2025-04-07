Российский военный рассказал о заминированных кладбищах в Курской области

Подразделения украинских войск минировали территории общественных мест, включая кладбища, когда отступали из Курской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным «Мирон».

«Сегодня это [посещение кладбищ] небезопасно в связи с тем, что наш враг коварен: были заминированы сами кладбища, были заминированы подходы к кладбищам, когда он отступал из Курской области», — заявил военный.

Он отметил, что российские саперы каждый день проводят работы по разминированию, и попросил граждан не праздновать Пасху на улице.

6 апреля в правительстве Курской области сообщили, что более 6 тысяч местных жителей попали в пункты временного размещения с начала вторжения ВСУ. Сейчас в 121 населенном пункте региона действует запрет на въезд и передвижение гражданских, большинство из них — 79 населенных пунктов — находится в Суджанском районе.

Ранее Хинштейн рассказал о травмах эвакуированных из Суджанского района россиян.