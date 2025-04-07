Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские тарифы затрагивают экспорт Европейского союза на €380 млрд

Еврокомиссия: тарифы США затрагивают свыше 70% всего экспорта Евросоюза
close
Matt Dunham/AP

Американские тарифы затрагивают экспорт Евросоюза на €380 млрд, что составляет свыше 70% всего экспорта из стран сообщества в США. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в ходе пресс-конференции после неформальной министерской встречи Евросоюза по торговым разногласиям с Вашингтоном, передает ТАСС.

«Торговля Евросоюза с США — нашим главным партнером — находится в сложном положении. Тарифы затрагивают экспорт на сумму в €380 млрд. Свыше 70% всего экспорта сталкивается с тарифами в 20%, 25% и даже выше», — сказал он.

До этого директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что Трамп рассматривает возможность приостановить действие взаимных тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая.

3 апреля Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении целого ряда стран. В опубликованном Белым домом перечне указаны 184 страны и территории, включая все 27 государств — членов Европейского союза.

По мнению аналитиков газеты Wall Street Journa, тарифы Трампа укрепили позиции Китая в мировой торговле. Они считают, что американские пошлины в отношении азиатских и европейских стран разрушают экономические альянсы, способные противостоять Пекину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда ЕС может принять ответные меры на пошлины США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами