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В Екатеринбурге автомобиль влетел в трамвай и попал на видео

В Екатеринбурге трамвай столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов

В Екатеринбурге произошла авария с участием трамвая. Об этом сообщает «Екатеринбург. Главное».

Инцидент произошел на перекрестке Викулова и Крауля. На кадрах с места инцидента видно, как движущаяся на скорости машина врезалась в заднюю часть трамвая, после чего тот сошел с рельсов. В результате у автомобиля серьезно деформировалась передняя часть.

По данным Telegram-канала, в аварии пострадали люди, но точное количество не уточняется. На месте находятся медики.

Ситуация повлияла на движение транспорта. Из-за ДТП в обе стороны не ходят трамваи №3, 18, 19, 21.

Как сообщает Ura.ru, с рельсов сошли два вагона трамвая, после аварии на месте образовалась пробка. На данный момент инспекторы ДПС проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге женщину госпитализировали после ДТП с трамваем. Водитель транспорта сбила пострадавшую вне зоны перехода. Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее пассажир трамвая в Петербурге домогался 15-летней школьницы.

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