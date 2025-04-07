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В ФРГ высказались о нежелании видеть РФ на мероприятиях в честь Победы

ФРГ отказалась комментировать отказ приглашать РФ на мероприятия в честь Победы
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Global Look Press

В министерстве иностранных дел Германии отказались комментировать информацию о том, что в ФРГ якобы не хотят приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия разгрома Третьего рейха. Об этом пишет РИА Новости.

О том, что Германия не хочет видеть представителей РФ и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, писало издание Berliner Zeitung (BZ).

«Мы обычно не комментируем предполагаемые утечки», — отреагировали на запрос в МИД Германии.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что значимость победы в Великой Отечественной войне для России является колоссальной. Он также попросил власти регионов отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы «по совести».

Позже стало известно, что на празднование восьмидесятилетнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в Москву может приехать «большой гость» из Соединенных Штатов.

Ранее Лавров рассказал, кого в РФ ждут на День Победы.

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