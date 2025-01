Минюст РФ пополнил список нежелательных НПО тремя американскими организациями

Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ включило три американские структуры в реестр нежелательных неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр попали Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США, фонд «Помоги героям Украины» (Help Heroes Of Ukraine) и «Международный альянс за свободу вероисповедания» (Religious Freedom or Belief Alliance).

До этого нежелательными организациями их признала Генпрокуратура. Она, в частности, отмечала, что члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США пытаются дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России, в частности путем стимулирования протестных акций и разжигания сепаратистских настроений.

Фонд «Помоги героям Украины», по данным ГП, спекулирует на теме российской агрессии, а его участники собирают пожертвования для ВСУ. В свою очередь «Международный альянс за свободу вероисповедания», изначально созданный для продвижения свободы вероисповедания и борьбы с дискриминацией, в итоге стал площадкой, обслуживающей интересы США и их союзников, заключили в ведомстве.

