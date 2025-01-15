Движение бодипозитива призвали признать нежелательным в России

Идеологию бодипозитива необходимо признать нежелательной на территории России, так как она пропагандирует нездоровый образ жизни. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает RT со ссылкой на копию документа.

Движение бодипозитива, которое набирает популярность среди россиян, пропагандирует нездоровый образ жизни, отказ от спорта и дисциплины в питании, считает депутат. Еще одним минусом он назвал навязывание людям пренебрежительного отношения к стандартам красоты, принятым в обществе.

Милонов также утверждает, что последователи движения намеренно «доводят себя до ожирения» и даже отказываются от принятых в обществе норм гигиены, зарабатывая хронические болезни. Он напомнил, что в российском сегменте интернета можно найти множество страниц, посвященных идеологии бодипозитива, заявив, что ее жертвами становятся молодые парни и девушки.

Существование такой идеологии, как бодипозитив, по мнению Милонова, несет угрозу здоровью нации. Он призвал Мурашко выступить с инициативой по признанию движения нежелательным на территории России.

До этого Милонов заявил, что российскую экономику тормозят колдуны, экстрасенсы и гадалки. Он призвал со школьных лет рассказывать детям о том, что это шарлатаны, а не участники экономического процесса, а также пообещал жесткие меры со стороны правительства по регулированию этой сферы.

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