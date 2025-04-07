Олимпийский чемпион об Овечкине: мои предсказания сбылись

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о том, что предсказал, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин будет великим хоккеистом, передает РИА Новости.

«Вчера я поздравил маму Овечкина. Она рассказала, что у Саши до сих пор хранится мой календарик. Когда ему было 11 лет, я написал на нем: «Быть тебе великим Александром!» Мои предсказания сбылись», — сказал Тихонов.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» уступил «Айлендерс» со счетом 1:4.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля.

Ранее Овечкину подарили три торта в честь рекорда.