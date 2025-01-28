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В Афганистане призвали позволить девочкам учиться

Богословы в Афганистане призвали власти открыть школы для девочек
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Афганские улемы (богословы) в ходе научного семинара «Мир и терпимость среди народов Афганистана» в Кабуле призвали власти страны к созданию инклюзивного правительства и открытию школ для девочек. Об этом сообщает новостной портал Tolo news.

Председатель Совета улемов по защите ценностей ислама и джихада Абдул Кадыр Канат заявил, что получение знаний, в которых нуждается исламское общество, является обязанностью мусульман. Речь идет об акушерстве, медицине и других дисциплинах, необходимых для женщин.

В свою очередь улем Абдул Хасан отметил, что настоящая передача власти народу Афганистана необходима для того, чтобы все его жители увидели свое место в стране и свою к ней причастность. По его словам, это укрепит основы Афганистана.

Также богословы призвали афганских женщин не оставаться равнодушными к правонарушениям в обществе и защищать свои права, бороться за свои исламские ценности и убеждения.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» (организация запрещена в России) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Ранее в Афганистане студентам запретили ехать на учебу в Россию.

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