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В Афганистане студентам запретили ехать на учебу в Россию

Афганское министерство образования запретило 500 студентам ехать учиться в РФ
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Depositphotos

Министерство высшего образования Афганистана запретило 500 афганским студентам ехать на учебу в Россию. Об этом сообщила оппозиционная режиму талибов (организация запрещена в России) афганская газета «Хашт-е Собх», передает РИА Новости.

«Группировка помешала сотням студентов выехать в Россию, утверждая, что студенты «уезжают в Россию мусульманами, а возвращаются домой коммунистами», — говорится в статье.

По данным издания, минобразования запретило выезд студентам в Россию, объяснив, что пребывание на территории другой страны может исказить их убеждения. Студенты, которые получили стипендии на учебу в РФ, заявили, что провели все необходимые для обучения процедуры еще в 2023 году и затем успешно сдали экзамены. Они добавили, что, несмотря на бедность и безработицу, каждый из них заплатил от $100 до $150 для составления необходимых документов и прохождения медицинских обследований.

Спустя несколько месяцев ожидания студентов уведомили о том, что за проблемы с их обучением отвечает не российская сторона.

До этого политолог Никита Ляховецкий заявил, что российское образование является престижным, поскольку около 355 тыс. иностранных студентов сейчас получают образование в университетах России.

Ранее российские студенты рассказали, сколько тратят в месяц.

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