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Молодой человек спас двухлетнего ребенка, упавшего с третьего этажа

В Индии на видео попало спасение двухлетнего ребенка, упавшего с третьего этажа

Молодой человек спас маленького ребенка, упавшего с балкона в Индии. Об этом пишет Times of India.

Несчастный случай, попавший на уличную камеру видеонаблюдения, произошел 26 января в муниципалитете Кальян-Домбивли, штат Махараштра. Двухлетний мальчик, живущий со своей семьей на третьем этаже 13-этажного дома, заигравшись, вылез на соседний балкон, где отсутствовал фрагмент ограждения, и выпал через образовавшуюся дыру на улицу.

Оказавшийся поблизости юноша, которого зовут Бхавеш Мхатре, стал очевидцем падения и бросился на помощь. Он не смог поймать ребенка, но вмешательство Бхавеша уменьшило силу удара, и мальчик получил лишь незначительные травмы. Журналистам герой сообщил, что ему удалось спасти ребенка, так как он «привык ловить мяч» во время игры в крикет. Родители ребенка поблагодарили его за проявленное мужество.

Ранее в Твери девочка выпала из окна десятиэтажки и выжила.

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