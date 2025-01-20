В Твери девочка выпала из окна десятиэтажки и выжила

В Твери ребенок попал в больницу после выпадения из окна десятиэтажного дома. Об этом сообщает «Инцидент Тверь и Тверская область».

Инцидент произошел на улице Хромова. По предварительным данным, квартира, из которой выпала девочка, находится на пятом этаже.

После произошедшего пострадавшую направили в Детскую областную клиническую больницу. Пациентка получила травмы различной степени тяжести, о характере которых не сообщается.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники ПДН.

До этого в Новгородской области семилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа и получил различные травмы, его госпитализировали.

В момент инцидента в квартире находилась бабушка пострадавшего. Была ли она рядом когда ребенок оказался у окна, не сообщается. При этом семья благополучная и не состояла на учете. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета по региону.

Ранее в московском районе Щербинка мужчина в трусах выпал с 8-го этажа и остался жив.