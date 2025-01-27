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Генпрокуратура РФ добавила французскую организацию в реестр нежелательных

Генпрокуратура России признала нежелательной французскую организацию
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Генпрокуратура РФ внесла французскую организацию «Независимый институт философии» (Independent Institute of Philosophy) в реестр нежелательных. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

В Генпрокуратуре отмечают, что организацию признали нежелательной на территории РФ после проверки.

«Так называемый «Независимый институт философии» собрал под своей крышей ярых русофобов, оголтелых критиков политики руководства России и прочих ангажированных Западом обличителей русского мира», — говорится в посте ведомства.

17 января Минюст РФ дополнил список нежелательных неправительственных организаций (НПО) тремя американскими организациями. В реестр вошли Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при конгрессе США, фонд «Помоги героям Украины» (Help Heroes Of Ukraine) и «Международный альянс за свободу вероисповедания» (Religious Freedom or Belief Alliance).

До этого нежелательными организациями их признала Генпрокуратура. Она, в частности, отмечала, что члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе при конгрессе США пытаются дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России, в частности путем стимулирования протестных акций и разжигания сепаратистских настроений.

Ранее движение бодипозитива призвали признать нежелательным в России.

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