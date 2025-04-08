Над двумя российскими регионами за ночь сбили более 20 беспилотников

Минобороны: над Белгородской и Курской областями за ночь сбили 23 беспилотника

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 19 сбили над территорией Курской области и четыре — над Белгородской областью.

Накануне поздним вечером во время атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области ранения получили двое 16-летних подростков. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел на территории села Борки Валуйского округа.

В результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ один мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, поверхностную рану головы и множественные осколочные ранения рук и ног, второй — осколочные ранения плеча и ноги средней тяжести. Пострадавшие были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Валуйскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский заявил о необходимости максимально увеличить производство БПЛА на Украине.