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Боец РФ рассказал о стремительной зачистке Днепроэнергии от ВСУ

Боец РФ: на зачистку Днепроэнергии от ВСУ понадобилось не более часа
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Боец группировки войск «Восток» с позывным «Девяностик», участвовавший в штурмовых действиях на Южно-Донецком направлении, сообщил, что операция по освобождению села Днепроэнергия от подразделений ВСУ заняла около часа. Его слова приводит ТАСС.

«За час мы ее [Днепроэнергию] зачистили, взяли сначала трех военнопленных, затем еще несколько человек взяли в плен, всего семерых», — отметил военнослужащий.

До этого российский снайпер из 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Коваль» рассказал, что ВСУ методично уничтожали все здания в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике. По его словам, если бы у него было достаточно времени, то за две недели от этого города осталось бы лишь пустое поле.

14 марта в ходе наступательных действий на территории Донецкой народной республики российские войска взяли под контроль населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, продвинувшись вглубь позиций противника.

Ранее были опубликованы кадры освобождения Днепроэнергии в ДНР.

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