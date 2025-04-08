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Стала известна дата внеочередных президентских выборов в Южной Корее

Правительство Южной Кореи назначило на 3 июня дату досрочных выборов президента
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Depositphotos

Досрочные президентские выборы в Южной Корее пройдут 3 июня. Об этом, ссылаясь на аппарат исполняющего обязанности главы государства премьер-министра Хан Док Су, сообщает ТАСС.

Решение о назначении даты выборов состоялось на заседании правительства под председательством Хан Док Су. 3 июня также объявлен дополнительным выходным днем в стране.

Предварительная регистрация кандидатов в президенты началась с 4 апреля. Полноценная регистрация завершится к 11 мая, а старт предвыборной кампании намечен на 12 мая.

4 апреля Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, лишив его всей полноты власти. Новые выборы главы государства должны пройти в течение 60 дней после утверждения импичмента.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». После этого в Сеуле вспыхнули массовые протесты. Гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами, и уже спустя несколько часов военное положение было отменено.

14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су.

В январе Юн Сок Ёля арестовали по делу о мятеже. Это беспрецедентный случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент был арестован следственным органом.

Ранее в Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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