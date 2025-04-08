Посол КНР обвинил США в попытках внедрять вредоносные коды в российскую энергосистему

США внедряли вредоносные программные коды в российскую электроэнергетическую систему. Об этом заявил китайский посол в России Чжан Ханьхуэй в статье для РИА Новости.

По его словам, Вашингтон открыто включил критически важную инфраструктуру других стран в список законных целей для ударов американских кибервойск, и в течение долгого времени проводили «неизбирательные и масштабные кибератаки».

«В числе жертв и была российская электроэнергетическая система, в которую внедряли вредоносные программные коды», — сказал Чжан.

В марте стало известно, что Россия заняла третье место в мировом рейтинге по объему вредоносного бот-трафика в 2024 году. Россия впервые вошла в топ-3, уступив США и Германии.

Накануне «Ведомости» писали, что 49% компаний из крупного и среднего бизнеса в России не используют базовые средства киберзащиты.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал проверку из-за скандала с перепиской чиновников американской администрации.