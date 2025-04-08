Криминолог рассказал, сколько в России проживает цыган

По разным подсчетам, количество цыган в России может доходить до полумиллиона. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал Данил Сергеев, криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета, много лет изучающий цыган.

По его словам, сложность подсчета заключается в том, что во время переписи населения многие цыгане не говорят о том, что они цыгане.

«Дело в том, что существует до 70 этнических групп цыган. Во время переписи населения они часто не говорят, что они цыгане, и называют свою группу. Например, в Екатеринбурге живут цыгане балканского происхождения, они называют себя «сербиянами». Если посмотреть перепись, то они так и записаны. Не «сербы», а именно «сербияне». Также с «кишеневцами», «бессарабами», — объяснил эксперт.

По данным официальной статистики, в России проживают около 200 тысяч цыган, но на деле их может быть намного больше.

Подробнее о том, как живут в таборе, зачем цыганкам много юбок и какие мемы популярны у цыганской молодежи, читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что после осенних погромов в Коркино Челябинской области цыганская община выставила на продажу свои дворцы и особняки.