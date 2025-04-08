Штурмовики ВС РФ группировки «Север» ведут бои с наемниками из Колумбии у Горналя в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, бои идут в районе населенного пункта Горналь и Белогорского мужского монастыря.

«Нашим штурмовикам <...> в боях за Горналь и Белогорский мужской монастырь противостоят уже не только солдаты ВСУ, туда заводят колумбийских наемников», — поделился собеседник агентства.

До этого РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины направили колумбийских наемников в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей.

7 апреля командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян заявлял, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область.

Ранее в Колумбии прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников.