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В Госдуме рассказали о перспективах России на фоне торговой войны США

Депутат Савченко: ситуация на фондовых рынках в мире дает РФ новые возможности
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«Газета.Ru»

Сложившаяся ситуация на фондовых рынках в мире дает России новые возможности, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

«США начали войну со странами мира — с экономиками всех стран без исключения, включая небольшие, даже малочисленные анклавы и острова. Это говорит о том, что идет такая полномасштабная война. Естественная реакция [инвесторов на] всех [финансовых] рынках [в мире], учитывая непонятные ожидания от этого, и какая будет дальнейшая реакция — нужно выйти [то есть продавать активы], выйти в деньги из ценных бумаг, из активов, из облигаций и наблюдать. Для России ничего сверхсложного не происходит, потому что РФ уже три года живет в абсолютно рекордных санкциях, в абсолютно рекордных ограничениях, практически в изолированном режиме. Естественно, приходится придумывать какие-то схемы, какие-то программы, которые так или иначе помогают обходить санкции. Поэтому России и российской экономике предстоит просто ждать, смотреть на реакцию [на эти события в мире]. И в любом случае, это шанс для России, потому что в предыдущие периоды российская экономика значительно упала», — отметил Савченко.

Он уверен, что России нужно принимать сверхусилия. По словам депутата, сейчас экономика большинства стран упадет, а российская экономика может стартовать вверх в развитии и инвестиционных программах. Поэтому Савченко считает, что текущие события для России и ее экономики положительны.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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