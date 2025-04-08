Киргизия запланировала вместе с ООН развивать зеленую энергетику

Власти Киргизии намерены продолжать развитие зеленой энергетики и охраны окружающей среды в сотрудничестве с ООН. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

«Во время рабочего визита в Нью-Йорк министр Кулубаев встретился с генеральным секретарем ООН, где выразил поддержку усилиям организации в обеспечении международного мира и безопасности, а также в решении глобальных социально-экономических и климатических проблем», — сообщает пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

Кулубаев подтвердил приверженность страны целям устойчивого развития и рассказал о приоритетных направлениях республики, включая продвижение «горной повестки», развитие зеленой экономики и защиту окружающей среды. Он также обратился с просьбой о поддержке ООН в этих вопросах на международной арене.

Министр обсудил с Гутерришем «политические преобразования» в Центральной Азии и совместные усилия стран региона по укреплению мира и стабильности. В рамках визита Кулубаев провел встречи с представителями группы стран, не имеющих выхода к морю, и Африканского союза.

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