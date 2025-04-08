Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киргизия запланировала вместе с ООН развивать зеленую энергетику

Глава МИД Киргизии Кулубаев рассказал о развитии зеленой энергетики в стране
close
GTW/Global Look Press

Власти Киргизии намерены продолжать развитие зеленой энергетики и охраны окружающей среды в сотрудничестве с ООН. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

«Во время рабочего визита в Нью-Йорк министр Кулубаев встретился с генеральным секретарем ООН, где выразил поддержку усилиям организации в обеспечении международного мира и безопасности, а также в решении глобальных социально-экономических и климатических проблем», — сообщает пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

Кулубаев подтвердил приверженность страны целям устойчивого развития и рассказал о приоритетных направлениях республики, включая продвижение «горной повестки», развитие зеленой экономики и защиту окружающей среды. Он также обратился с просьбой о поддержке ООН в этих вопросах на международной арене.

Министр обсудил с Гутерришем «политические преобразования» в Центральной Азии и совместные усилия стран региона по укреплению мира и стабильности. В рамках визита Кулубаев провел встречи с представителями группы стран, не имеющих выхода к морю, и Африканского союза.

Ранее Украина и Франция рассмотрели проекты в Чернобыльской зоне отчуждения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами