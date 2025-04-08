Врач объяснила, почему невозможно съесть пару чипсов и остановиться

Почему мы любим соленое? Как соль влияет на мозг и тело? И почему соль вызывает зависимость? На эти вопросы в беседе с «Газетой.Ru» ответила детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Вы когда-нибудь задумывались, почему соль настолько сильно вызывает зависимость? Например, пачка чипсов. Практически невозможно съесть пару чипсов и остановиться. Хочется съесть ее всю», — отметила Хайкина.

По ее словам, соль — это базовая потребность организма. Соль (NaCl) содержит натрий — элемент, необходимый для поддержания водно-солевого баланса, передачи нервных импульсов и нормальной работы мышц. Натрий регулирует артериальное давление и участвует в транспортировке питательных веществ в клетки. Недостаток натрия может вызывать слабость, головокружение, спутанность сознания — и организм всеми силами будет «подсказывать»: съешь что-то солененькое.

«Но для поддержания жизненных функций в организме нам нужно совсем немного соли. Нам нужно около 1,5 г натрия в сутки, что эквивалентно примерно 3,8 г соли (NaCl). Однако ВОЗ рекомендует не превышать 5 г соли в сутки (примерно одна чайная ложка) для снижения риска гипертонии, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Но может ли взрослый человек ограничиться всего одной чайной ложкой? Учитывая, что соль есть практически во всех продуктах питания. Поэтому средний человек потребляет 9–12 г соли в день — в два раза выше нормы. Но и это еще не все», — подчеркнула специалист.

Врач отметила, что соль вызывает зависимость. И это не просто громкие слова. В исследовании, опубликованном в The Journal of Neuroscience (2008), было показано, что соль может вызывать привыкание, подобное никотину или кокаину. Люди, долго сидящие на бессолевой диете, описывали соленую пищу как «необычайно вкусную». С чем же это связано?

«Когда вы едите соленое, активируется дофаминовая система мозга — та же, что включается при употреблении сахара, секса или игр. Это вызывает приятные эмоции и формирует поведенческий паттерн: еда = радость. Согласитесь, никто не хочет лишать себя радости?» — объяснила Хайкина.

Также, по ее словам, если у вас хронический стресс, то, скорее всего, вы будете потреблять еще больше соли. Высокий уровень кортизола (гормона стресса) увеличивает тягу к соленой пище. Это связано с тем, что соль помогает снижать активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, тем самым немного уменьшая стрессовую реакцию.

«Интересно, что в 2020 году проводились эксперименты на мышах, которые показали, что потребление соли снижает уровень тревожности. У людей подобные эффекты пока не подтверждены в полной мере, но связь между хроническим стрессом и увеличением потребления соли установлена с 2011 года», — добавила врач.

Она отметила, что соль не просто делает еду вкуснее — она маскирует жирность и стимулирует аппетит. Комбинация соли и жира — одна из самых сильных зависимостей в еде. Это объясняет, почему нам трудно остановиться после горсти соленых орехов или картошки фри. Кроме того, высокая соленость снижает чувствительность рецепторов насыщения — вы продолжаете есть, даже когда сыты.

«Любовь к соленому — это не каприз, а результат физиологических и нейрохимических процессов. Но важно помнить: как и все хорошее, соль должна быть в меру. Если вы чувствуете постоянную тягу к соленому — возможно, стоит проверить уровень натрия в крови, а также подумать, не скрывается ли за этим стресс или усталость», — резюмировала специалист.

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