Стало известно, сколько россияне тратят на подготовку детей к ЕГЭ

Каждый пятый россиянин тратит на подготовку детей к ЕГЭ до 10 тыс. руб. в месяц

Почти половина — 41% — опрошенных россиян не тратят дополнительных денег на подготовку детей к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

В то же время по 21% участников опроса тратят на подготовку от 2 тыс. до 5 тыс. рублей и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц, еще 3% — менее 2 тыс. рублей.

51% опрошенных оценили финансовую нагрузку на семьи в связи с подготовкой к ЕГЭ как умеренную. Однако 26% участников опроса считают ее значительной, а 13% — очень высокой. Только 10% опрошенных считают ее незначительной.

Что касается возможности платного обучения в вузе, 61% опрошенных россиян не рассматривают этот вариант для своих детей. В то же время 19% участников опроса готовы платить за высшее образование ребенка до 100 тыс. рублей в год, 16% респондентов — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в год, еще 4% — более 200 тыс. рублей в год.

24% опрошенных прибегают к услугам репетиторов по нескольким предметам, а 21% — по одному предмету. Дети 6% респондентов проходят курсы для подготовки к ЕГЭ онлайн, еще 3% — очно в образовательном центре.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее Госдума отклонила законопроект об отмене ЕГЭ. Этот межфракционный законопроект был внесен в июне 2024 года депутатами от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». В пояснительной записке к проекту указывалось, что система ЕГЭ не достигла заявленных целей: уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг. Кроме того, отмечалось, что формат ЕГЭ вызывает чрезмерную психологическую нагрузку на школьников и требует значительных финансовых затрат от родителей и государства.

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