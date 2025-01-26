Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Казани сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Ограничения на выпуск и прием лайнеров действовали в городе в период с 06:20 до 07:15 по московскому времени.

До этого представитель Росавиации заявил, что экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Помимо Казани, ограничения также вводились в аэропорту Ижевска.

Утром 24 января сообщалось, что были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, а также Самары и Саратова. Как сообщил Кореняко, временные ограничения на полеты также были введены в аэропорту Внуково после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы.

Ранее в российском аэропорту задержали 23 рейса из-за ограничений на полеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами