В аэропорту Казани сняли временные ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Ограничения на выпуск и прием лайнеров действовали в городе в период с 06:20 до 07:15 по московскому времени.

До этого представитель Росавиации заявил, что экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Помимо Казани, ограничения также вводились в аэропорту Ижевска.

Утром 24 января сообщалось, что были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, а также Самары и Саратова. Как сообщил Кореняко, временные ограничения на полеты также были введены в аэропорту Внуково после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы.

Ранее в российском аэропорту задержали 23 рейса из-за ограничений на полеты.