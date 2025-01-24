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В аэропортах пяти городов России ввели ограничения полетов

Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропортах пяти городов
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах пяти городов России — Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова — временно приостановлены полеты. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

По его словам, ограничения в этих аэропортах были временно введены «ранним утром» — точнее время начала действий ограничений не конкретизируется.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — пояснил Кореняко.

В чем причина таких мер предосторожности, подробнее не уточняется.

До этого временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Внуково после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы. Их отменили к 2:55 по мск.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье: несколько дронов сбиты в Подольске, Коломне, Раменском, Троицке.

Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.

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