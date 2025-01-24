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В российском аэропорту задержали 23 рейса из-за ограничений на полеты

В аэропорту Уфы задержаны 23 авиарейса из-за ограничений на полеты
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frantic00/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Уфы из-за ограничений на полеты задержаны 23 авиарейса на прилет и вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте аэропорта.

На вылет из Уфы задержаны 10 бортов, на прилет — 13. Среди задержанных на прилет авиарейсов один международный — рейс из Тбилиси.

В аэропорту Уфы второй раз за день ввели ограничения на полеты для обеспечения мер авиационной безопасности.

До этого аэропорт Уфы временно переставал принимать самолеты. Об этом сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. Рано утром 24 января также были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Временные ограничения на полеты также были введены в аэропорту Внуково после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы.

Ранее два рейса в Пензу задержались из-за вводившихся в аэропорту ограничений.

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