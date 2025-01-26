В аэропортах Казани и Ижевска ввели временные ограничения

Временные ограничения были введены на прием и отправку в аэропортах Казани и Ижевска. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск сегодня ранним утром введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); Казань (UWKD)», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации добавил, что экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В чем причина таких мер предосторожности, подробнее не уточняется.

Ранним утром 24 января сообщалось, что были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, а также Самары и Саратова. Как сообщил Кореняко, временные ограничения на полеты также были введены в аэропорту Внуково после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы.

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